Ufficiale Twente, rinforzo dalla Scozia: ufficializzato Lagerbielke, arriva in prestito dal Celtic

vedi letture

"L'FC Twente ha rafforzato la sua selezione con Gustaf Lagerbielke. Il 24enne difensore centrale svedese è in prestito dal Celtic per una stagione. Il contratto non prevede l'opzione di acquisto.

Gustaf Lagerbielke (Stoccolma, 10 aprile 2000) ha giocato nelle giovanili dell'FC Djursholm ed è passato all'AIK in giovane età. In Svezia, Lagerbielke ha giocato successivamente per Vasalunds, Sollentuna, Västerås, Degerfors ed Elfsborg. Nell'estate del 2023, Lagerbielke ha continuato la sua carriera allo Scottish Celtic. Lagerbielke ha giocato anche due partite internazionali con la Svezia".

Le parole di Gustaf Lagerbielke

"Quando ho sentito dell'interesse dell'FC Twente, mi sono subito interessato. L’FC Twente è un club con una ricca storia e la squadra ha ottenuto buoni successi negli ultimi quattro anni. Dopo la conversazione con l'allenatore, ho avuto una buona idea dei piani e volevo andare all'FC Twente. La prossima stagione spero di giocare il più possibile e di finire il più in alto possibile nella competizione con l'FC Twente. Naturalmente non vedo l’ora che arrivino anche le gare in Europa".

Le parole del dt Arnold Bruggink

"Con l'arrivo di Gustaf Lagerbielke abbiamo il rinforzo desiderato per la nostra difesa e quindi ben occupate le posizioni centrali. Gustaf è un difensore forte fisicamente, forte sia in fase difensiva che offensiva e ha un buon passaggio. È a suo agio con la palla e si adatta bene alla competizione olandese".