Ucraina, Shevchenko: "Pareggio meritato, il nostro piano ha funzionato"

vedi letture

Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell'Ucraina, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 pareggiata per 1-1 contro la Francia allo "Stade de France": "Avevamo un piano ben preciso e siamo riusciti a farlo funzionare al meglio dando poche occasioni ai loro giocatori più pericolosi. Sapevo che avremmo dovuto soffrire per novanta minuti e ho anche avvisato i miei giocatori prima di scendere in campo, abbiamo giocato da vera squadra e siamo riusciti a conquistare un ottimo punto. Ci abbiamo provato fino alla fine, lottando su ogni pallone, e il pareggio è assolutamente meritato".