Ufficiale L'ex Udinese Semedo lascia il Watford e vola in Portogallo: giocherà all'Alverca

L'attaccante classe 2005, con un passato in maglia bianconera, pronto ad una nuova avventura in Patria dopo l'esperienza in Inghilterra

Vivaldo Semedo lascia ufficialmente il Watford e passa in prestito all'Alverca: nuova avventura per l'attaccante con un passato all'Udinese.

Il comunicato del Watford per Semedo

Questo il comunicato del Watford in merito alla nuova tappa nella carriera di Semedo: "L'attaccante degli Hornets Vivaldo Semedo è passato in prestito ai portoghesi dell'FC Alverca. Il ventunenne si unirà alla squadra della Primeira Liga con un contratto fino alla fine della stagione.

Il passato di Semedo fra Italia, Portogallo e Olanda

In totale Semedo ha collezionato 6 presenze con la prima squadra dell'Udinese, più 24 apparizioni - con 4 reti e 1 assist all'attivo - con la formazione Primavera del club friulano. In Portogallo Semedo ha già giocato con la maglia del Vizela, con 25 presenze e 9 reti nella seconda serie locale. Per lui anche 13 presenze nella Eredivisie olandese con la maglia del Volendam, oltre alle 28 con il Watford (4 gol e 3 assist).