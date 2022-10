ufficiale Abel Balbo lascerà il Central Cordoba a fine stagione. Lo attende l'Estudiantes

Nonostante l'obiettivo raggiunto senza troppi patemi, le strade di Abel Balbo e del Central Cordoba si divideranno al termine della stagione. Lo ha annunciato il club argentino in un comunicato, ringraziando l'ex attaccante di Roma, Udinese e Parma per il lavoro svolto insieme a tutto lo staff tecnico. Per Balbo si è trattato di un ritorno in panchina a dieci anni di distanza dalle dimissioni dall'Arezzo; ora lo attende l'Estudiantes, con cui ha già trovato l'accordo per il 2023.