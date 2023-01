Nuovo colpo del Wolverhampton. Joao Gomes, ormai ex centrocampista del Flamengo, è atterrato domenica in Inghilterra ed ha poi svolto le visite, completando tutti gli iter necessari prima di firmare un contratto di 5 anni e mezzo, quindi fino a giugno 2028, con opzione fino al 2029 con i Wolves.

Welcome to the pack, @GomesOficial08!

🇧🇷✍️

— Wolves (@Wolves) January 30, 2023