Ufficiale Wolverhampton Wanderers, cinque anni di rinnovo per Joao Gomes

vedi letture

Il centrocampista del Wolverhampton Wanderers Joao Gomes ha firmato un nuovo contratto quinquennale con il club, ponendo fine ai timori di una sua possibile partenza da Molineux quest'estate. Il nazionale brasiliano di 24 anni ha legato il suo futuro ai Wolves fino al 2030, con un'opzione per un ulteriore anno. Il contratto non include una clausola rescissoria, quindi saranno i Wanderers a decidere del futuro del giocatore.

"Il centrocampista del Wolves Joao Gomes ha impegnato il suo futuro a lungo termine con il club firmando un nuovo contratto di cinque anni. Il contratto del centrocampista, che include un'opzione di ulteriori 12 mesi, lo ha visto diventare un membro chiave della squadra del Wolves nei suoi due anni in Inghilterra, diventando anche un nazionale brasiliano a tutti gli effetti, collezionando 80 presenze con la maglia "old gold".

Gomes non aveva mai giocato al di fuori del suo club d'infanzia, il Flamengo, fino al suo passaggio al Molineux nel gennaio 2023; tuttavia, un gol all'esordio contro il Southampton – un gol vittoria a tre minuti dalla fine – lo ha immediatamente fatto entrare nel cuore dei tifosi "Old Gold" e lo ha reso il più giovane brasiliano di sempre a segnare in Premier League", si legge sul comunicato ufficiale del club arancionero.