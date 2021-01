ufficiale ADO Den Haag, tesserati il nazionale Janmaat e Vejinovic

Doppio innesto per l'ADO Den Haag che in campionato ristagna al penultimo posto. Per Daryl Janmaat (31) si tratta di un ritorno, avendo il terzino destro già militato nel club giallo verde tra il 2004 ed il 2008, prima di approdare all'Heerenveen e divenire un punto fermo della nazionale olandese, con la quale ha disputato i Mondiali in Brasile nel 2014. Era svincolato dal Watford, contratto fino al 2023.

Stessa scadenza concordata con Marko Vejinovic (30), centrocampista olandese di origini serbe lasciato libero la scorsa estate dai polacchi dell'Arka Gdynia dopo diciotto mesi di permanenza.