Finisce dopo tre anni l'esperienza saudita di Nordin Amrabat (34). L'attaccante esterno, nazionale marocchino di lungo corso, si congeda dall'Al-Nasr per sottoscrivere un contratto biennale con l'AEK Atene. Amrabat ha alle spalle la frequentazione di diversi campionati in giro per il mondo, da quello olandese, turco, spagnolo ed inglese. E' fratello maggiore di Sofyan (24), centrocampista attualmente alla Fiorentina.