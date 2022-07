UFFICIALE: Ajax, è di Aosta il sostituto di Lisandro Martinez. Preso Calvin Bassey

L'Ajax ha trovato il sostituto di Lisandro Martinez, trasferitosi al Manchester United. I campioni d'Olanda annunciano Calvin Bassey, acquistato a titolo definitivo dai Rangers. Classe 1999, il nigeriano nato curiosamente ad Aosta, si è trasferito a titolo definitivo al costo di cartellino di 23 milioni di parte fissa, più bonus che possono portare il costo complessivo a 26.5 milioni. Bassey ha firmato un contratto fino al 2027.

