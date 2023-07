ufficiale Ajax, via un altro titolare: Bassey firma un quadriennale con opzione al Fulham

Una stagione dopo il suo approdo in Olanda, Calvin Bassey lascia l'Ajax. Il nigeriano aveva già trovato l'accordo da qualche tempo con il Fulham, che finalmente oggi ha annunciato il suo acquisto. Il difensore, 23 anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con un'opzione in favore del club per un'ulteriore stagione, dunque fino al 2028.

Bassey, nato ad Aosta ma trasferitosi giovanissimo in Inghilterra, avrà così la possibilità di misurarsi per la prima volta nel paese in cui è cresciuto. Il giocatore infatti ha fatto il suo esordio tra i professionisti in Scozia, con la maglia dei Rangers, per poi trasferirsi all'Ajax la scorsa estate. Bassey, come comunicato dai Cottagers, indosserà la maglia numero 3.