ufficiale Ajax, esonerato Alfred Schreuder: "Troppi punti persi e nessuna crescita"

Dopo l'ennesimo pareggio in campionato, il sesto consecutivo, l'Ajax ha deciso di allontanare il tecnico Alfred Schreuder. Il contratto dell'allenatore era valido fino al 30 giugno 2024, ma viene risolto immediatamente: "I tanti punti persi e la mancanza di crescita della squadra sono i motivi principali di questa decisione e la dirigenza non ha più fiducia in questa collaborazione", si legge nel comunicato.