Nuovo allenatore per Gabbiadini: l'Al-Nasr annuncia Alfred Schreuder

Dall'Al-Ain all'Al-Nasr, Alfred Schreuder resta negli Emirati Arabi Uniti. Il tecnico olandese, 51 anni ed ex Ajax e Bruges, ha firmato un contratto con la società di Dubai. La panchina era stata temporaneamente affidata a Fabrizio Cammarata, allenatore dell'Under-19.

L'Al-Nasr è nono in classifica con soli 8 punti conquistati in 8 partite. Schreuder troverà in rosa giocatori del calibro di Manolo Gabbiadini, Adel Taarabt e Kevin Agudelo.