Rinforzo fra i pali per l'Ajax. A causa degli infortuni di Maarten Stekelenburg , Remko Pasveer e Jay Gorter, il club olandese è dovuto correre ai ripari ed ha tesserato Przemyslaw Tyton. Il polacco classe '87 ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

Ajax has signed goalkeeper Przemyslaw Tyton on a deal that will run until the end of the season.

Welcome aboard! 🇵🇱

