ufficiale Esperienza tra i pali per il Twente. Dall'Ajax arriva il polacco Tyton

Era arrivato ad Amsterdam in un momento di grande difficoltà, quando l'Ajax doveva far fronte agli infortuni di Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer e Jay Gorter. Przemyslaw Tyton adesso lascia il club campione d'Olanda ma prosegue la sua avventura in Eredivisie: il 35enne portiere polacco ha firmato con il Twente fino al 30 giugno 2024.