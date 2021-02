ufficiale Al Shabab, colpo Odion Ighalo per l'attacco. Il nigeriano firma fino al 2023

vedi letture

Odion Ighalo è un nuovo giocatore dell'Al Shabab. L'attaccante nigeriano, 31 anni, dopo aver chiuso la sua parentesi al Manchester United, in prestito dallo Shanghai Shenhua, riparte dall'Arabia Saudita. Accordo fino al 2023 per il giocatore che in passato ha giocato anche in Italia, vestendo le maglie di Udinese e Cesena. Nella squadra saudita troverà come compagno d'avventura l'ex interista Ever Banega.