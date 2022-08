ufficiale Alex Neil lascia il Sunderland. È il nuovo allenatore dello Stoke City

Cambio in corsa non preventivato per il Sunderland, costretto a cercare un nuovo allenatore dopo che Alex Neil ha deciso di passare allo Stoke City, che qualche giorno fa aveva esonerato O'Neill. Si interrompe dunque un sodalizio vincente, che aveva portato i Black Cats alla promozione in Championship.