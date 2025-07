Ufficiale Manchester City, Mubama lascia in prestito. Sarà il nuovo numero 9 dello Stoke City

vedi letture

Il Manchester City ha spedito in prestito allo Stoke Cityt uno dei propri attaccanti, vale a dire il classe 2004 Divin Mubama. Di seguito il comunicato dei biancorossi

L'attaccante del Manchester City Divin Mubama si unisce allo Stoke City con un prestito stagionale.

Il ventenne raggiunge i Potters dopo l’esperienza nella prima squadra dei Citizens la scorsa stagione, segnando anche il suo primo gol sotto la guida di Pep Guardiola durante la corsa verso la finale della FA Cua

Mubama ha totalizzato 20 apparizioni in prima squadra durante il suo periodo all'Etihad Stadium e al West Ham United, registrando un gol e un assist durante la vittoriosa cavalcata di Europa Conference League con questi ultimi nel 22/23.

È stato durante la stessa stagione che il giovane, che è cresciuto nelle varie nazionali giovanili dell'Inghilterra fino al livello under 20, ha aiutato gli Hammers a sollevare la FA Youth Cup, chiudendo come capocannoniere della competizione con otto gol in cinque partite.

Mubama, che ha segnato 74 reti in 105 apparizioni tra under-18 e under 21, ha detto: "Lo Stoke City è un club di livello, sono entusiasta di essere qui e sono determinato a lavorare sodo per segnare tanti gol e per fare tutto il possibile per aiutare la squadra.