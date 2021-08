A stretto giro di posta da quelli di Alexander-Arnold e Fabinho, anche il portiere Alisson Becker prolunga il suo contratto con il Liverpool. Ufficiale il rinnovo dell'estremo difensore brasiliano: la durata del nuovo accordo non è stata rivelata nel comunicato dei Reds, ma la scadenza dovrebbe essere stata prorogata al 2026. Di seguito il post sui social.

