ufficiale Almeria al lavoro per la Liga, riscattato Babic dalla Stella Rossa

vedi letture

Tornata in Liga con la promozione dalla Segunda, l’Almeria fissa un tassello in vista della prossima stagione. Il club spagnolo ha infatti ufficializzato di aver esercitato il diritto di riscatto a suo favore per acquistare a titolo definitivo Srdjan Babic dalla Stella Rossa. Con il difensore centrale serbo classe ’96 è stato poi sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.