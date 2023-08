ufficiale L'Almeria perde il perno della difesa. Babic si trasferisce allo Spartak Mosca

Nuova avventura per Srdjan Babic. Il difensore serbo, classe 1996, lascia l'Almeria dopo due stagioni e vola in Russia, dove ha firmato un contratto con lo Spartak Mosca fino al 30 giugno 2026.

Il comunicato dell'Almeria

Il club rojiblanco, il calciatore serbo e lo Spartak Mosca hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del difensore centrale alla società russa. Babic chiude così la sua esperienza durata 2 stagioni; è stato un giocatore importante non solo per raggiungere la promozione, ma anche per la permanenza in Prima Divisione. Babic ha formato un buon tandem difensivo con Rodrigo Ely e ha giocato un totale di 75 partite con l'Almería. Nella sua prima stagione, quella 2021-2022, ha collezionato 40 partite, 37 in campionato e 3 in Copa del Rey. L'anno scorso, nella massima categoria del calcio spagnolo ha giocato 34 partite ed è stato autore di tre gol. Nella stagione in corso ha disputato la prima partita di campionato contro il Rayo Vallecano.