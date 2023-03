ufficiale Arabia Saudita, Renard si è dimesso. Ora è pronto per la Francia femminile

vedi letture

La notizia era attesa, nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità. Hervé Renard non è più il commissario tecnico dell'Arabia Saudita: l'esperto allenatore, che dovrebbe assumere la guida della Nazionale francese femminile, ha deciso di dimettersi e ha raggiunto l'accordo con la Federazione per la risoluzione del contratto. È stato l'unico ad aver battuto l'Argentina al Mondiale in Qatar.