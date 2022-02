ufficiale Arminia Bielefeld, addio storico: dopo 11 anni saluterà il capitano Klos

Addio storico per l'Arminia Bielefeld, club di Bundesliga. Dopo 11 anni dirà addio il centravanti e capitano della squadra della Renania Fabian Klos. Trentaquattro anni, Klos ha fatto sapere di aver maturato questa scelta dopo lunghe e attente riflessioni: con 79 gol in 193 partite di Zweite Bundesliga e otto gol in 54 partite di Bundesliga, Klos è il miglior marcatore del club della Westfalia orientale.