L'Aston Villa anticipa i tempi e mette a segno il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Il club inglese ha annunciato di aver riscattato dal Barcellona il brasiliano Philippe Coutinho, arrivato a gennaio in prestito. L'ex fantasista di Inter e Liverpool ha firmato fino al 30 giugno 2026.

Aston Villa is delighted to announce the permanent signing of Philippe Coutinho from Barcelona for an undisclosed fee! 🙌

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 12, 2022