UFFICIALE: Aston Villa, un gioiello di Gerrard viene blindato. Nuovo accordo con Cash

Matty Cash ha rinnovato il suo contratto con l'Aston Villa. 24 anni, il difensore inglese si è legato ai villans fino al 2027. Nazionale polacco, Cash in questa stagione ha raccolto 32 presenze, segnando 3 reti.

Aston Villa is delighted to announce @MattyCash622 has signed a contract extension with the club! ✍️

— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 4, 2022