Milan, Fonseca ha le idee chiare per le corsie esterne: il primo nome è Cash dell'Aston Villa

Tra pochi giorni, verosimilmente tra giovedì e venerdì, è previsto l'annuncio ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Di fatto però il tecnico sarebbe già in contatto con la dirigenza rossonera e avrebbe espresso i suoi desiderata per quanto riguarda la sessione di calciomercato che si aprirà in via definitiva a partire dal 1° luglio. In particolare, secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il tecnico portoghese spinge per un nuovo terzino destro e avrebbe anche fatto un nome preciso: Matty Cash.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fonseca vuole l'esterno difensivo dell'Aston Villa e della PoloniaE per la fascia Fonseca vuole Cash. (con cui non giocherà gli Europei per via di un problema fisico) per rafforzare le corsie laterali. Matty Cash è stato tra i motivi del viaggio di Moncada a Londra dello scorso venerdì. Secondo le indiscrezioni il club di Birmingham avrebbe avanzato una richiesta iniziale di 25 milioni di euro, non banale ma sulla quale il Milan spera di poter lavorare. In particolare i Villains potrebbero essere costretti alla cessione di qualche gioiello per rientrare nei parametri richiesti dalla Uefa.