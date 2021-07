ufficiale Athletic, arriva la risoluzione contrattuale per Ibai Gomez

vedi letture

L'Athletic rende noto di aver trovato un accordo con Ibai Gomez per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2022. L'attaccante, 31 anni, chiude la sua esperienza dopo 193 partite in 9 stagoni, suddivise in due tappe differenti.