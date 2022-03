ufficiale Ibai Gomez riparte dall'Iran. Giocherà nel Foolad solo la Champions asiatica

Ibai Gómez torna ad indossare le scarpette e vola in Iran. L'ex giocatore dell'Athletic Bilbao, fermo dall'estate scorsa dopo aver risolto il contratto con la formazione basca, riprenderà a giocare a 32 anni, dopo aver rifiutato le offerte dalla Spagna, dalla Turchia, dalla Grecia e dal Portogallo: è stato ingaggiato dal Foolad FC, allenato da Javad Nekounam, ex giocatore dell'Osasuna. Per lui un contratto "particolare": giocherà solo nella Champions League asiatica.