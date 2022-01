ufficiale Athletic, l'esterno Morcillo saluta Bilbao e va in prestito al Valladolid

Nuova destinazione nella carriera dell'esterno basco Jon Morcillo, cresciuto nell'Athletic Club di Bilbao ma quest'anno mai titolare e in grado di collezionare appena 47 minuti in campionato. Ufficiale l'approdo in prestito del 23enne al Real Valladolid, società che milita nella seconda serie spagnola. Di seguito il tweet che annuncia la conclusione dell'operazione.