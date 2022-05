ufficiale Atletico Madrid, Juan Manuel Sanabria resta in prestito in Messico

L'Atletico Madrid ha raggiunto un accordo per estendere per un'altra stagione il prestito di Juan Manuel Sanabria all'Atletico San Luis, club messicano satellite dei colchoneros: "Il 22enne centrocampista uruguaiano, cresciuto nell'Academy, continuerà a vestire la maglia del nostro club gemello per un'altra stagione, dopo aver disputato 34 partite ufficiali in questa stagione".