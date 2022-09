Svincolato dallo scorso 30 giugno (quando è scaduto il suo contratto con il Villarreal) adesso il terzino Serge Aurier ricomincia dalla Premier League e dal neopromosso Nottingham Forest. Annunciata la sua firma su un contratto biennale, come da comunicato del club inglese che ricorda che però il trasferimento è soggetto all'ottenimento del permesso di lavoro.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL

— Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022