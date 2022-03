ufficiale Barça, colpo Pablo Torre dal Racing. Può costare oltre 20 milioni, clausola da 100

vedi letture

Il Barcellona ha acquistato il giovane talento Pablo Torre. Il trequartista classe 2003, che chiuderà la stagione al Racing de Santander, dal prossimo 1° luglio passerà al club catalano per 5 milioni di euro come parte fissa e vari bonus che potranno superare i 20 milioni di spesa. Contratto fino al 30 giugno 2026 e clausola di risoluzione da 100 milioni per il crack strappato alla concorrenza del Real Madrid.

Questo l'annuncio ufficiale del Racing: