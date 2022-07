Con un comunicato ufficiale il Barcellona rende nota la cessione di Moussa Wagué all'HNK Gorica, a titolo definitivo. I blaugrana manterranno una percentuale sulla futura rivendita del difensore senegalese.

Agreement with HNK Gorica for transfer of Moussa Wague

