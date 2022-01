ufficiale Barcellona, Collado saluta e si accasa al Granada

Il Granada rende noto l'acquisto di Alex Collado dal Barcellona. L'esterno offensivo, 22 anni, non era stato inserito in lista dai catalani, pertanto in questi sei mesi non è mai sceso in campo. Il trasferimento è stato perfezionato con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.