ufficiale Barcellona, esonerato Ronald Koeman. Fatale il ko contro il Rayo Vallecano

Ronald Koeman non è più l'allenatore del Barcellona. Fatale il ko in serata contro il Rayo Vallecano, arrivato tre giorni dopo la sconfitta nel Clasico, che aveva portato anche alla reazione esasperata di alcuni tifosi che avevano preso d'assalto la macchina del tecnico all'uscita dal Camp Nou. Finisce così un'avventura iniziata nell'estate 2020 e di fatto in bilico sin dall'arrivo alla presidenza del club catalano di Joan Laporta. L'olandese saluterà in giornata la squadra e il club è già al lavoro per trovare un sostituto.