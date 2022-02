ufficiale Barcellona, Ferran Reverter lascia il posto di direttore generale per motivi personali

Il Barcellona, attraverso i propri canali social, ha annunciato che Ferran Reverter ha deciso di lasciare il suo ruolo di direttore esecutivo del club: "Ferran Reverter ha comunicato al presidente ​​​​Joan Laporta il suo desiderio di dimettersi per motivi personali e familiari. Queste dimissioni saranno efficaci non appena il Club assumerà un nuovo direttore generale.

Reverter è stato ufficialmente nominato Amministratore Delegato del Barcellona il 1° luglio 2021 e in questi mesi ha guidato il progetto di trasformazione del Club e il Piano Strategico 2021-2026, in cui ha raggiunto obiettivi come la ristrutturazione del debito, l'approvazione del finanziamento dell'Espai Barça, la riduzione degli stipendi e l'accordo con nuovi sponsor".