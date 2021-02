Grandissimo colpo per il Basilea. Il club svizzero ha vinto una folta concorrenza per arrivare a Matias Palacios (18). Il giovane centrocampista ex San Lorenzo, nazionale under 20 e più giovane esordiente nella storia del club, viene ritenuto una grande promessa del calcio argentino. Contratto di quattro anni e mezzo.

In passato anche il Genoa ha provato ad acquistarlo, così come si registra il tentativo di Francesco Totti di inserirlo nella propria agenzia di consulenza sportiva.

✍🏻 | We’re delighted to announce the signing of Matias Palacios. The 18-year-old Argentinian joins us from @SanLorenzo on a four and a half year contract. Bienvenido, Matias! #FCBasel1893 #zämmestark #SaliMatias pic.twitter.com/avLNNHB7lu

— FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) February 15, 2021