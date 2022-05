ufficiale Basilea, Alex Frei è il nuovo allenatore: ha firmato per due stagioni

Il Basilea ha scelto l'ex attaccante Alex Frei come nuovo allenatore. L'ex giocatore anche del Borussia Dortmund arriva dalla promozione in Super League con il Winterthur e ha firmato un accordo di due anni. "Alex ha dimostrato il proprio valore come allenatore resistendo alla pressione di una stagione vincente - dichiara il dg del club David Degen - Per questo e in combinazione con il forte legame con il club è stato scelto per guidare la squadra"