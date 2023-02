ufficiale Basilea in crisi, esonerato Alexander Frei. L'icona rossoblu lascia la squadra 7ª

Un brutto andamento in campionato costa il posto ad Alexander Frei, allenatore del Basilea in carica da quest'estate. Più che un semplice tecnico, Frei è una vera e propria icona del club rossoblu svizzero, da lui guidato anche come capitano quando giocava. Nativo di Basilea città, anche, Frei paga una pessima Super League disputata finora dalla sua squadra, che ha ottenuto solo 22 punti in 19 partite, occupando il 7° posto a sole tre lunghezze di vantaggio sullo Zurigo ultimo.