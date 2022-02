ufficiale Basilea, preso Szalai dopo la rescissione col Mainz

vedi letture

Adam Szalai ha rescisso il proprio contratto con il Mainz in Bundesliga nella giornata di ieri e oggi è stato annunciato come nuovo attaccante del Basilea. Il Nazionale ungherese lascia così i tedeschi dopo 146 partite e approda in una delle migliori squadre svizzere.