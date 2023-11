Notizia importante per il Bayer Leverkusen, che vuole continuare il suo progetto e blinda uno degli artefici del miracolo che sta portando la squadra di Xabi Alonso ad ottenere prestazioni quasi impensabili: Simon Rolfes, il direttore sportivo del club tedesco, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028.

L'ex centrocampista delle Aspirine aveva assunto questa posizione nell'estate del 2022, succedendo a Rudi Völler nell'estate del 2022. Gli ottimi risultati e l'attenzione dei grandi club europei ha portato la dirigenza ad accelerare le operazioni, fino al nuovo accordo firmato oggi.

Simon #Rolfes 🤝 #Bayer04

Our Sporting managing director has extended his contract under the cross - until 2028. 👏 pic.twitter.com/lterLp7hTT

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 28, 2023