Bayern, blindato il gioiello Musiala. Primo contratto "pro", accordo fino al 2026

Il Bayern blinda il suo gioiello: Jamal Musiala, trequartista classe 2003 che si è recentemente messo in luce anche in Champions League, ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Accordo fino al 2026 per il nazionale Under 21 inglese: "Sono davvero felice per il mio primo contratto da professionista" sono le prime parole del giocatore, affidate al sito ufficiale del club. In questa stagione il giocatore è stato impiegato da Hansi Flick in 26 occasioni, nelle quali è andato per 4 volte in rete.