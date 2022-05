ufficiale Bayern Monaco, arriva il rinnovo di Neuer: contratto fino al 2024

La storia fra Manuel Neuer e il Bayern Monaco è destinata a durare per almeno altre due stagioni. Il portiere, arrivato in Baviera nel 2011, ha infatti prolungato di un anno, fino al 2024, il proprio rapporto con il club tedesco. Il portiere tedesco ha vinto 10 titoli di Bundesliga, cinque Coppe DFB, sei Supercoppe DFL, due Champions League, la Coppa del Mondo per club FIFA e la Supercoppa UEFA collezionando ben 472 presenze con il club.