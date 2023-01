Con un breve comunicato stampa, il Bayern ha annunciato a sorpresa la risoluzione del contratto di Toni Tapalovic, l'allenatore dei portieri del club bavarese dal 2011. La posizione del 42enne, secondo le informazioni provenienti dalla Germania, si era indebolita negli ultimi mesi a causa della fuga di informazioni confidenziali denunciata dal tecnico Nagelsmann, con cui i rapporti non erano idilliaci. Tapalovic, che è stato un punto di riferimento per Manuel Neuer, sarà sostituito momentaneamente da Tom Starke, tecnico dei portieri del Bayern Under-19..

