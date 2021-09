ufficiale Bayern Monaco, il centrocampista Goretzka ha rinnovato fino al 2026

Ufficiale il rinnovo di contratto di Leon Goretzka con il Bayern Monaco. Lo comunica il club bavarese, che fa sapere come il nuovo accordo abbia scadenza al 30 giugno 2026. Quattro anni in più del precedente per il centrocampista tedesco, il cui contratto sarebbe scaduto al termine di questa stagione.