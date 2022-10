ufficiale Belaili firma con l'Ajaccio. L'algerino avevo risolto col Brest a fine settembre

Dopo aver risolto il contratto con il Brest a fine settembre, Youcef Belaïli continuerà a calcare i prati della Ligue 1 in questa stagione. Il trequartista della nazionale algerina ha infatti firmato con l'Ajaccio ed è già stato presentato in conferenza. La durata del contratto non è stata comunicata.