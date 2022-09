ufficiale Brest, risolto il contratto di Belaili. Il DS: "Stava male lontano dalla famiglia"

vedi letture

Il Brest ha risolto il contratto di Youcef Belaïli. Lo ha annunciato il club francese con un comunicato: " A seguito della richiesta indirizzata dal giocatore al Direttore Sportivo Grégory Lorenzi, abbiamo concordato di risolvere il contratto che ci legava fino al 30 giugno 2023. Il Brest augura a Belaili buona fortuna per il resto della sua carriera".

Grégory Lorenzi ha dichiarato: “Youcef non stava bene, in particolare perché si sentiva lontano dalla sua famiglia. Era quindi difficile per lui continuare così. Per il suo equilibrio e per il bene del gruppo, abbiamo deciso di porre fine alla nostra collaborazione. Tutte le cose che sono state dette in questi giorni sul giocatore sono faccende private che non ci riguardano o che non hanno bisogno di essere ulteriormente trattate".