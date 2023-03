ufficiale Benfica, blindato il mago della panchina Roger Schmidt

Importante notizia data poco fa dal Benfica, che ha rinnovato il contratto del suo allenatore Roger Schmidt. Tedesco, ex PSV e Bayer Leverkusen tra le altre, è alla prima stagione alla guida degli Encarnados, con cui si è distinto per un super cammino in Champions League (eliminando la Juventus) che vede le Aquile portoghese ai quarti di finale (dove sfiderà l'Inter di Inzaghi) ancora senza neanche una sconfitta. Ha messo la firma su un nuovo accordo con scadenza al 30 giugno 2026.