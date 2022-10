ufficiale Besiktas, risolto a sorpresa il contratto del tecnico Valerien Ismael

vedi letture

Valerien Ismaeli non è più l'allenatore del Besiktas. Attraverso un comunicato ufficiale, il club turco ha annunciato di aver interrotto il rapporto con il tecnico francese, che era in carica dalla seconda metà della passata stagione. La squadra è quinta in classifica dopo 11 giornate con 19 punti conquistati.