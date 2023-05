Valérien Ismaël sarà il nuovo allenatore del Watford, lo rende noto il club inglese con un comunicato ufficiale. Il tecnico francese, 47 anni, ha trovato un accordo con gli Hornets per la stagione 2023/24. La squadra ha chiuso la Championship con un deludente undicesimo posto in classifica.

We are pleased to confirm the appointment of Valérien Ismaël as our new Head Coach.

