ufficiale Boca Juniors, colpo Saracchi. Il terzino uruguaiano firma fino al 2027

Colpo importante per il Boca Juniors. Il club argentino ha annunciato di aver ingaggiato Marcelo Saracchi, terzino sinistro uruguaiano classe 1998. L'ex giocatore di Lipsia e Galatasaray lascia il Levante, dove era arrivato nel febbraio del 2022 da svincolato, e firma un contratto fino al 31 dicembre 2027 con il club di Buenos Aires.

Nato a Paysandú, Saracchi è un prodotto del settore giovanile del Danubio, società che lasciò nel 2017 per trasferirsi al River Plate. Dopo una sola stagione fu ingaggiato dal Lipsia, dove è rimasto per tre anni e mezzo prima di risolvere il contratto e trasferirsi in Spagna.